Rapina e aggressione nei pressi delle autolinee a Latina ai danni di uno straniero

LATINA – Una rapina con un’aggressione violenta si è verificata tre giorni fa a Latina, nei pressi delle autolinee. Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, un uomo straniero, un gruppo di ragazzi l’avrebbe accerchiato e picchiato fino a farlo cadere a terra con l’intento di rubargli il portafogli. Gli avrebbero portato via 500 euro. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Latina intervenuti sul posto con una Squadra Volante. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per capire come si sono svolti i fatti e risalire agli autori.