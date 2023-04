Sagra del carciofo a Sezze, una manifestazione da record

SEZZE – “Quella appena svolta è stata un’edizione della Sagra del Carciofo, la 52esima, che possiamo definire un vero e proprio successo, figlio di un grande impegno messo in campo”, lo dice il sindaco di Sezze Lidano Lucidi dopo la manifestazione che ha portato a Sezze migliaia di persone che hanno potuto conoscere uno dei principali prodotti tipici del territorio. Per le vie del centro e non solo stand enogastronomici a tema, musica, majorette e molto altro. Il paese è stato letteralmente invaso da turisti, residenti e giovani che hanno perfettamente colto il senso della manifestazione.

Il primo cittadino di Sezze, rilanciando anche sull’edizione 2024 della Sagra del Carciofo, che si pensa possa durare più di un singolo giorno e coinvolgere ancora più attori e ancora più visitatori, ha voluto dividere con l’intera amministrazione comunale e, più in generale, con l’intera macchina amministrativa del Comune di Sezze, i meriti di questo successo: “Per diversi mesi ci siamo messi a lavorare a testa bassa per ottenere questo risultato. Convegni, confronti, cibo, storia, cultura, tradizione e turismo sono stati i fari all’interno del perimetro dei quali ci siamo mossi come Comune. Non posso che coinvolgere tutti quelli che si sono spesi per l’ottenimento di questo risultato. La gente ha apprezzato, si è divertita e ha lasciato la città con la felicità nel cuore. I bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani sono stati bene e hanno dimenticato per un attimo i problemi della vita, mettendosi nello spirito giusto per godersi il momento. Il carciofo, il prodotto principe della nostra economia, è stato valorizzato come meglio non si sarebbe potuto fare e sono davvero contento perché Sezze è tornata ad essere quel centro nevralgico che tutti noi puntiamo a far diventare. Con la stessa umiltà e senso di responsabilità che ci ha contraddistinto nell’organizzazione certosina di questa edizione della Sagra del Carciofo – ha concluso nella sua nota Lidano Lucidi – voglio ringraziare i partecipanti all’evento ed invitarli ufficialmente alla prossima edizione, che puntiamo a rendere addirittura più bella di quella appena realizzata”.