Scarface, il pubblico ministero chiede 20 anni per Giuseppe Romolo Di Silvio

LATINA – Il pm della direzione distrettuale antimafia ha chiesto per Giuseppe Romolo Di Silvio una condanna a 20 anni di carcere. Di Silvio è imputato nell’ambito dell’inchiesta Scarface ed è chiamato a rispondere di associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, spaccio di droga, furto, detenzione e porto abusivo di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso e da finalità di agevolazione mafiosa.

La richiesta è arrivata ieri nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Roma Roberto Saulino, i legali di Di Silvio hanno chiesto il rito abbreviato che consente di usufruire dello sconto di un terzo della pena così come altri 19 componenti dello stesso clan, già condannati a 160 anni complessivi di reclusione mentre per gli altri sei, che hanno optato per il rito ordinario, è in corso il processo davanti al Tribunale di Latina.

Nell’udienza di ieri hanno parlato anche i legali delle parti civili che si sono costituite nel processo: il Comune di Latina, l’associazione ‘Caponnetto’ e l’Assocrimine. L’udienza è stata rinviata al 30 maggio quando interverrà il legale di Di Silvio.