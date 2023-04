Tentano il furto di gasolio in una clinica di Formia, arrestati

SCAURI – I Carabinieri di Formia hanno arrestato un 55enne ed un 19enne, entrambi di Qualiano, responsabili di tentato furto. I due hanno tentato di asportare gasolio da una nota clinica di Formia. Non ci sono riuscito grazie all’intervento del personale sanitario. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito di localizzarli a Scauri di Minturno a bordo di un furgone, all’interno del quale vi era materiale atto allo scasso, una pompa di aspirazione e tre taniche da mille litri, una delle quali contenente circa 40 litri di gasolio. Gli arrestati, su disposizionedell’A.G., sono trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Scauridi Minturno in attesa di udienza di convalida.