MINTURNO – E’ stato pubblicato il terzo volume della collana Personaggi della Memoria Minturnese (Caramanica editore) dedicato stavolta alla figura di Umberto Nobile “l’audace, sfortunato e vilipeso trasvolatore del Polo Nord con il dirigibile Italia, nel 1928”. A interessarsi alla riscoperta di questo personaggio è stato il preside Michele Graziosetto che ha avuto modo di conoscerlo a Scauri, nella villa di fronte al mare dove si era ritirato e dove affrontò le amarezze derivate dalla sciagura in cui persero la vita otto partecipanti alla spedizione e ulteriori dieci persone impiegate nella ricerca dei dispersi.

Dall’impegno di Graziosetto, è nato il libro “Umberto Nobile, l’uomo, l’esploratore, lo scienziato”, circa 100 pagine corredate da fotografie, per un racconto dell’uomo e del generale, della vita e della carriera, dell’uomo di cultura, del docente universitario e dell’ingegnere aeronautico progettista di dirigibili.

Una storia, quella di Nobile, tornata alla memoria del curatore della Collana Minturnese, Pier Giacomo Sottoriva, che la apprese dall’ortopedico Guido Cendali, medico militare – che dopo la guerra prestò servizio come ortopedico nella clinica Costa di Formia. Cendali infatti partecipò alle operazioni di soccorso del dirigibile Italia, come tenente medico imbarcato sulla nave Città di Milano inviata per il salvataggio dei superstiti.

Ne abbiamo parlato con l’autore Michele Graziosetto