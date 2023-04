Visita di Fratelli d’Italia al Conservatorio Respighi di Latina

LATINA – Questa mattina, venerdì 21 Aprile, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il Senatore Nicola Calandrini, ha fatto visita al conservatorio Respighi di Latina. Con lui anche il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Matilde Celentano. A fare gli onori di casa il direttore del conservatorio, Giovanni Borrelli.

“Dobbiamo – ha dichiarato Calandrini – sostenere la crescita di questa istituzione che, insieme all’università, costituisce il perno della nostra offerta di alta formazione per i giovani, che sono la vera ricchezza della nostra comunità. Il Conservatorio rappresenta un fiore all’occhiello per Latina, in grado di far conoscere la città in tutta Italia. Dobbiamo esserne fieri”.

“Un’istituzione come quella del conservatorio – ha fatto eco il candidato sindaco Matilde Celentano – rappresenta una ricchezza per la nostra comunità, che andrà sostenuta con politiche attive che agevolino quanto già di ottimo viene fatto dal direttore e dal suo staff. E’ importante far conoscere ancor di più il conservatorio tra gli studenti pontini, così da sensibilizzare coloro che vogliano far diventare la musica parte integrante della loro carriera. Le potenzialità di sviluppo, da quanto ho potuto vedere oggi, sono davvero tantissime ed è giusto che anche le istituzioni politiche facciano la loro parte”.