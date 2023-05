Al via la 28esima edizione del Maggio Sermonetano

SERMONETA – Torna per la 28esima edizione il “Maggio sermonetano – spettacoli in strada”, che animerà il centro storico di Sermoneta tutti i fine settimana di maggio con eventi che abbracceranno tutte le forme d’arte.

Un appuntamento ormai collaudato e imperdibile per tutti gli amanti e appassionati di cultura e musica. L’organizzazione è a cura dell’associazione Maggio Sermonetano, direttore artistico Massimo Gentile, con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Sermoneta.

Palcoscenico delle manifestazioni, che si snoderanno dal 7 al 28 maggio, saranno i vicoli e le piazze di Sermoneta, il borgo medievale in provincia di Latina perfettamente conservato.

Oltre alle mostre di pittura e fotografia (Dante De Santis, Cristina Baldassarre, Francesco Petrianni, Sandro Arcieli), sono previsti concerti, esibizioni, laboratori e tante altre iniziative parallele. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno, tra gli altri, il giornalista Sandro Ruotolo che insieme a Patrizio Trampetti e Jennà Romano daranno vita allo spettacolo “O sud è fesso”, in cui le parole e la musica si rincorrono e si fondono tra letture e canzoni. E ancora i Filia Trio, Lorenzo Lepore, Gabriele Graziani, il “duo metrò” (Cristiano Lui fisarmonica, Stefano Ciotola chitarra), Itefrikband, Cellophoria quartetto (Sofia Ponziani, Mia Perulli, Sara Geronzi, Costanza Corsini violoncello), “Tuparuia” World music meets ancestral and contemporary sounds, “Agave quartetto”, per finire il 28 maggio con il sax di Daniele Sepe in “Conosci Victor Jara”. Prevista inoltre l’esibizione dell’orchestra dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta (13 maggio) e l’orchestra dell’istituto Giovanni Cena di Latina (26 maggio), la Fiaba in Musica “Sonaglina” con Laura Schultis e Anna Maria De Blasio il 21 maggio, il laboratorio di liuteria a cura delle associazioni: William Morris, Rosso Rossini e Anlai – Associazione Nazionale Liuteria Artistica Italiana. Grazie alla collaborazione con l’ associazione Strada del vino della provincia di Latina ci sarà anche una degustazione alla Loggia dei Mercanti.

Si parte questa domenica 7 maggio con l’apertura delle installazioni di pittura, scultura e fotografia alle 17.30 in piazza del Popolo con la Fanfaroma, la street band che ricalca i suoni dell’italian funk, tra grancasse, trombe, sassofoni e rullanti. In piazza San Lorenzo “musica dalla tradizione popolare” con Gianfranco Santucci tamburo e voce, Rita Tumminia organetto e voce. Previsti inoltre laboratori con la creta per adulti e ragazzi a cura dell’associazione William Morris. Tutte le informazioni sul sito www.maggiosermonetano.it o 3296284750.