Controlli del Carabinieri nei locali del Lungomare di Latina

LATINA – Prosegue la serie di controlli amministrativi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina che hanno controllato gli esercizi commerciali presenti sul lungomare di latina. I primi controlli hanno già portato a diverse sanzioni amministrative: riscontrate inadeguatezze nei requisiti igienico sanitari per le quali sarà interessata la A.S.L. In uno dei locali controllati i Carabinieri hanno elevato multe per oltre 10 mila euro per violazioni relative alla formazione dei lavoratori ed alla loro tutela sanitaria. Nello stesso locale sono stati inoltre riscontrati 4 lavoratori, di cui un minore, non regolarmente assunti, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. E’ stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.