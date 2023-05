APRILIA – Non ce l’ha fatta il bimbo di due anni che ha accusato un grave malore oggi pomeriggio in via Tiberio, ad Aprilia, dove è intervenuta anche l’eliambulanza per soccorrere il piccolo affetto da un’improvvisa crisi respiratoria. I sanitari del 118 hanno praticato a lungo le tecniche di rianimazione ma per lui non c’è stato nulla da fare.