Elezioni a Latina, Coletta: “Di nuovo in campo per proseguire un percorso che è stato interrotto”

LATINA – Radio Immagine ha ospitato in questi giorni i candidati sindaco di Latina, Matilde Celentano per il centro destra e Damiano Coletta del centrosinistra.

La prima intervista martedì mattina con il candidato sostenuto da Lbc, M5s, Pd e Per Latina 2032. Damiano Coletta, medico, già sindaco di Latina dal 2016 al 2021 e poi per secondo breve mandato terminato con la sfiducia. Con lui abbiamo affrontato i temi del programma puntando l’attenzione su tre punti in particolare: giovani, borghi e marina e ambiente.

Per la prima volta a Latina, il confronto è solo tra due candidati, una sorta di ballottaggio al primo turno, ma il timore è che molti cittadini possano decidere di mancare l’appuntamento con le urne, replicando quanto accaduto anche alle Elezioni Regionali. Il peggior nemico dunque, potrebbe essere l’astensionismo.

