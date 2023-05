Fondi, morte dopo l’intervento: aperta un’indagine

FONDI – Una morte tutta da chiarire quella di un uomo di 45 anni di Fondi deceduto dopo un intervento allo stomaco per dimagrire. La comunità è in lutto.

La tragedia è avvenuta in una clinica privata di Cassino, in provincia di Frosinone e sul caso sono ora in corso le indagini da parte della polizia, avviate dopo la denuncia dei familiari del 45enne che vogliono vederci.

Un intervento di bendaggio gastrico che doveva rappresentare semplice routine ma che insieme alla degenza è finito sotto la lente d’ingrandimento della magistratura che ha aperto un’inchiesta. La procura di Cassino ha quindi disposto l’autopsia che verrà eseguita sul corpo dell’uomo nelle prossime ore e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici che potrebbero ora rispondere del reato di omicidio colposo.