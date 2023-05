Grave incidente sulla Pontina a Sabaudia, muore una donna

TERRACINA – Non ce l’ha fatta la donna alla guida di una Fiat Idea che oggi pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente sulla Pontina, al km 88 e 800 nel territorio di Sabaudia, a poca distanza dalla località Cerasella. Secondo una primissima ricostruzione la vittima stava tornando a casa quando la sua auto è stata centrata da un’Audi Q8, proprio mentre stava svoltando per rientrare nella sua abitazione. Per la donna, una 60enne del posto, non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Terracina insieme a 118, anche con un’eliambulanza, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Il traffico è stato deviato sulle strade limitrofe.