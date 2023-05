I Carabinieri forestali denunciano 5 persone di Ponza per bracconaggio

PONZA – Dopo un servizio mirato all’antibracconaggio sull’isola di Palmarola, i militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, ha accertato due diversi episodi di bracconaggio, fenomeno che in questo periodo assume rilievi importanti in virtù della delicata fase della migrazione dell’avifauna selvatica. I volatili nella migrazione (tortore, quaglie e piccoli insettivori) spendono ogni energia per raggiungere i luoghi di nidificazione, durante la quale tutti i territori insulari rappresentano una sorta di “area di sosta”, soprattutto per i migratori che attraversano il Mediterraneo, per riprendere le forze e terminare il viaggio. Gli esemplari risultano, a causa della stanchezza, facile preda di bracconieri senza scrupoli che usano mezzi vietati per abbatterla e/o catturarla in periodo di divieto generale proprio in relazione alla nidificazione.

Grazie alla fondamentale collaborazione della Stazione Carabinieri di Ponza e dei Volontari del CABS, è stato possibile sorprendere un uomo di Ponza (pensionato) e sprovvisto di porto d’armi, mentre era in possesso di un’arma comune da sparo che è stata sequestrata, con matricole abrase.

Accertata poi la condotta di altri 4 giovani, tutti residenti a Ponza, che avevano posizionato grosse reti da uccellagione finalizzate alla cattura sempre di avifauna selvatica e nello specifico veniva documentata la cattura di Tortore e Quaglie e di specie particolarmente protette come l’Usignolo e il Foropaglie macchiettato, quest’ultime inserite nell’allegato B della Convenzione di Berna.

Tutti sono stati denunciati per le ipotesi di reato che vanno dalla detenzione di arma clandestina al porto abusivo, nonché al maltrattamento e uccisione di animali, alla caccia in periodo di divieto generale e con mezzi vietati.