Il Circeo si prepara alla “Centomiglia 2023” sulla rotta di Ulisse

SAN FELICE CIRCEO – Conto alla rovescia per la 38^ Centomiglia del Medio Tirreno, regata nazionale d’altura, in programma il 6 e 7 maggio, organizzata dal Circeo Yacht Vela Club, patrocinata dal Comune di San Felice Circeo, da Assonautica Italiana, e con la collaborazione tecnica di BullCar Marine Division e della Cooperativa Circeo Primo.

Sono 40 le imbarcazioni che si sfideranno in uno dei tratti di costa più belli al mondo. Il percorso prevede una navigazione di 100 miglia, nel primo tratto dal Circeo a Gaeta, dove verrà posizionata una boa davanti al Castello Angioino Aragonese, per poi proseguire attraverso un cancello virtuale tra le Isole di Ventotene, Santo Stefano, Ponza e Palmarola, prima dell’arrivo a San Felice.

“Il Circeo – il commento di Felice Capponi, assessore allo sport del Comune di San Felice Circeo – è da sempre meta di velisti. Abbiamo una lunga storia di regate nelle nostre acque che, per chi non lo sapesse, sono state il set di numerose riprese cinematografiche a tema velico. Anni fa, inoltre, una commissione della America’s Cup fece dei sopralluoghi a San Felice per verificare la possibilità di portare degli Act di avvicinamento alla Louis Vuitton Cup nelle nostre acque. L’attività del Circeo Yacht Vela Club è strategica per il territorio e il suo contributo fondamentale per lo sviluppo dello sport nel nostro ambiente naturale: il mare.”

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 5 MAGGIO – PORTO DEL CIRCEO

Cerimonia di presentazione degli equipaggi

Briefing meteo tenuto dal Tenente Colonnello Guido Guidi

Cocktail party con gli equipaggi

SABATO 6 MAGGIO

Ore 11:00 – Start della 38^ Centomiglia del Medio Tirreno dal fanale di ingresso del Porto del Circeo.

DOMENICA 7 MAGGIO