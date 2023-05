Incidente con il mezzo agricolo, greve un 75enne di Minturno

MINTURNO – E’ ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 75 anni che ieri è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo agricolo. L’allarme è scattato ieri intonro alle 11 e sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano è stato travolto da un motocoltivatore rimanendo ferito a una gamba sull’Appia nel territorio di Minturno. Non facili le delicate fasi di intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con la squadra partita da Castelforte, intervento condotto in collaborazione con i sanitari del 118 che hanno costantemente monitorato le condizioni dell’uomo.