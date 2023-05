Incidente sulla Pontina, traffico il tilt verso Roma

PONTINA – Un incidente sta creando più di qualche disagio sulla Pontina in direzione Roma. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate al km 35, nei pressi di Ardea, andando completamente distrutte. E una delle due auto è andata a fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito ma sono intervenuti anche i sanitari del 118 insieme alla Polizia Stradale e al personale Anas. Il traffico è in tilt, la viabilità sta pian piano ripartendo ma si registrano km di coda.