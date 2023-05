Incidente sull’Appia, un ferito trasportato in eliambulanza al Goretti

PONTINIA – Un incidente si è verificato questa mattina al Km 83+600 dell’Appia, coinvolgendo un autoarticolato e 3 autovetture. Una persona è rimasta ferita nell’impatto ed è stata trasportata in codice rosso al Goretti di Latina, gli altri 5 occupanti sono illesi. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, un’auto che procedeva in direzione Terracina, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia di marcia opposta, al sopraggiungere dell’autoarticolato, con cui si è scontrato, provocando la fuoriuscita del mezzo pesante e l’impatto contro un albero, che costeggia la carreggiata.

Altre 2 auto sono rimaste coinvolte in conseguenza dell’incidente per tamponamento e urto dei detriti.

Sul posto 2 pattuglie della Polstrada del Distaccamento di Terracina per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. La strada è momentaneamente chiusa con deviazioni in loco. In azione un carro pesante per rimuovere il camion e ripristinare la circolazione.