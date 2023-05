Latina, giovani e insospettabili trovati con quasi 5 chili di droga

LATINA – Due insospettabili fratelli di 20 e 21 anni di Latina, senza precedenti, sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di oltre 4 chili di hashish in casa. Le forze dell’ordine li ha arrestati con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due venerdì è incappato in un controllo di routine, ma visto il suo nervosismo, è stato sottoposto a una perquisizione personale trovandolo in possesso di alcuni grammi di stupefacente. Il controllo si è quindi esteso all’abitazione dove vive con il fratello e qui sono stati trovati altri 4 chili e mezzo di hashish. Entrambi sono stati fermati e ieri nell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il legale ha chiesto che l’arresto non fosse convalidato essendo trascorse più di 48 ore tra l’arrivo degli atti in cancelleria e l’interrogatorio. Il gip non ha quindi convalidato il fermo e ha rimesso in liberà i due ragazzi con i soli obblighi di firma.