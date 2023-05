L’Ugl incontra la sindaca di Latina Matilde Celentano

LATINA – La Ugl di Latina, rappresentata dal Segretario Utl Ivan Vento, il Segretario dei pensionati Mario Berna e il Segretario degli autoferrotranvieri Enrico Giuliano hanno incontrato il neo sindaco di Latina Matilde Celentano, l’incontro aveva carattere conoscitivo delle parti, ma si è preso spunto per un colloquio cordiale e rispettoso sulla situazione generale di Latina.

“Vista la recente elezione del Sindaco e i congressi di primo livello sostenuti dalla Ugl per eleggere i Segretari provinciali- dichiara il Segretario Vento- ci sembrava corretto presentarci e fare gli auguri ed il più sincero in bocca al lupo al nuovo Sindaco, abbiamo trovato una persona motivata e competente che ha già individuato tante criticità nella nostra città, si è resa subito disponibile ad ascoltarci e, con nostro immenso piacere, recepire che su molte problematiche che abbiamo presentato si è già attivata”

“Non possiamo che rimanere positivamente colpiti da questo ed abbiamo messo a disposizione la nostra competenza se ne necessitava, come Organizzazione Sindacale – Continua Vento – ci siamo resi da subito disponibili a collaborare e fungere da supporto se ce ne fosse la necessità, aprire un canale con le istituzioni è fondamentale per alcuni aspetti sindacali, trovare una amministrazione disposta ad ascoltarci veramente lo riteniamo un privilegio.”

Mario Berna che rappresenta i pensionati di Latina della Ugl ha sollevato l’annoso problema delle barriere architettoniche e lo stato di degrado di alcune piste ciclabili, siamo stati rassicurati che la macchina amministrativa si è già messa in moto e come è possibile vedere lo sfalcio della pista ciclabile che porta al mare è già avvenuto, come lo sfalcio al centro per il decoro della città, con la soddisfazione delle parti.

Il Segretario Errico Giuliano ha affrontato le problematiche inerenti il trasporto pubblico locale, annunciando lo sciopero previsto per il 6 giugno, ma specificando che il giorno prima è previsto un incontro tra le parti per un ultimo tentativo di risoluzione delle problematiche, anche in quanto caso abbiamo trovato un sindaco preparato che era già a conoscenza della problematica, indice di chi si è messo subito a lavoro per la città, era al corrente delle difficoltà sulla copertura delle corse nella nostra città e quelle riferite alle autolinee, sprovviste di bagni e spogliatoi per gli autisti oltre ai locali in completo abbandono.

Usciamo da questo cordiale confronto consapevoli di essere in buone mani e ci siamo messi a disposizione da subito, come UGL, per supportare la nuova giunta al fine di una collaborazione proficua.