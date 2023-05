Mutuo in favore di Acqualatina, vicina la restituzione dei 16 milioni alla Provincia di Latina e ai Comuni coinvolti

LATINA – E’ stata definita in maniera positiva dalla Conferenza dei Sindaci la questione del mutuo acceso dalla Provincia di Latina e dai Comuni pontini a favore di AcquaLatina nell’aprile 2003. All’epoca la Provincia di Latina e gli altri enti locali coinvolti, prendendo atto che Acqualatina aveva deliberato di aumentare il capitale sociale, disposero di finanziare la sottoscrizione della quota pubblica contraendo un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti: circa 13 milioni di euro a carico della provincia e circa 3 a carico dei Comuni coinvolti.

«La questione – spiega il consigliere provinciale della Lega, Franco Cardinale – è stata già trattata in due sedute della Commissione Trasparenza della Provincia di Latina che mi onoro di presiedere. Oggi finalmente è stata affrontata in maniera risolutiva anche dalla Conferenza dei Sindaci di tutta la provincia arrivando ad una soluzione definitiva che veda il rientro delle risorse anticipate dagli enti pubblici che hanno acceso il mutuo a favore del gestore idrico.

Le somme in questione – prosegue Cardinale – andranno incassate con un piano di rientro approvato oggi. Si tratta di una cifra importante sia per il bilancio della Provincia, sia per i Comuni. Parliamo infatti di 13 milioni per l’ente provinciale e circa 3 milioni a favore di comuni che hanno partecipato al mutuo.

Si è lavorato davvero molto per arrivare a questo risultato e per questo voglio congratularmi con il presidente Gerardo Stefanelli che si è subito dimostrato attento e sensibile su questa problematica. Un percorso che ha visto anche il contributo determinante della mia collega Federica Felicetti e di tutta l’amministrazione ad iniziare dagli uffici provinciali che voglio ringraziare per l’arduo lavoro svolto in questi mesi. Un lavoro senza il quale non saremmo mai arrivati ad un passo dalla risoluzione di questo arduo problema che si trascinava da anni».

Così in una nota il consigliere Provinciale della Lega, Franco Cardinale, Presidente della Commissione Trasparenza di via Costa