Norma, dopo gli smottamenti chiude via Norbana, fino a venerdì

NORMA – Con comunicato del Sindaco emanato nel tardo pomeriggio di ieri, da oggi e fino a venerdì 12 maggio saranno in corso le operazioni di bonifica del versante interessato dagli smottamenti degli ultimi giorni, pertanto si reputa necessaria la chiusura della SP Norbana dalle ore 8:30 alle ore 18:00.

Sarà garantito il transito nelle altre fasce orario.

TRASPORTO PUBBLICO CO.TRA.L.

Le corse che NON SUBIRANNO VARIAZIONI e verranno garantite con CAPOLINEA Via Circonvallazione – Antica Norba sono le seguenti:

PARTENZA DA NORMA PER LATINA

05:10 – 06:10 – 07:00 – 08:00 – 08:50 – 14:30 – 15:00 – 18:15 – 19:10 – 21:00

PARTENZA DA LATINA PER NORMA

05:25 – 06:15 – 07:15 – 8:10 – 13:45 – 14:15 – 17:25 – 18:25 – 20:15

Inoltre per le altre corse da Norma (Via Circonvallazione Antica Norba) a Latina e viceversa (11:05 – 12:50 – 13:35 – 15:35 – 16:45) sarà garantito un servizio sostitutivo con navetta che avrà come destinazione e partenza la rotonda di Doganella dove il servizio Co.Tra.L proseguirà la corsa fino a Latina