Omicidio Bergamini, chiesto l’ergastolo per Antonino Zappalà

LATINA – Chiesto l’ergastolo per Antonino Salvatore Zappalà, il 46enne accusato di aver ucciso la suocera Nadia Bergamini nel gennaio del 2022. Il delitto avvenne in un appartamento di via Casorati, a Latina: per una banale lite l’uomo aggredì la 70enne, costretta su una sedia a rotelle, sferrandole pugni e schiaffi e poi lasciandola agonizzante a terra. Oggi, davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Latina, l’imputato ha ammesso le sue responsabilità ma ha sottolineato che non era sua intenzione uccidere l’anziana. Il pm Giancristofaro ha parlato invece di omicidio volontario, chiedendo il carcere a vita per Zappalà. Il processo è stato rinviato al 13 giugno: previsti gli interventi dei legali delle parti civili e a seguire la sentenza.