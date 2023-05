LATINA – Il tennista pontino Giulio Zeppieri ha guadagnato il pass per il secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Per il 21enne è arrivato il successo in due set sul georgiano Basilashvili, con i punteggi di 6-4 6-1. Nel prossimo match Zeppieri affronterà il vincitore della sfida tra il portoghese Sousa e l’argentino Rodriguez Taverna.