Tenta di uccidere i genitori, arrestato 47enne di Formia

FORMIA – La Polizia di Formia, ha arrestato un uomo di 47 anni per il tentato omicidio dei propri anziani genitori. Gli agenti si sono presentati a casa della coppia dopo una segnalazione arrivata al numero unico delle emergenze. Davanti alla porta hanno trovato l’uomo fermo con un coltello in mano e con evidenti tracce di sangue tra le mani.

Dopo averlo fermato e disarmato, gli agenti sono saliti nell’appartamento e hanno trovato sangue ovunque, sui pavimenti e sui muri delle stanze. In una delle camere dell’appartamento c’era l’anziana coppia, ancora agonizzante; entrambi i genitori sono stati trovati distesi sul letto e coperti di sangue, ma vigili e sono stati in grado di riferire dell’aggressione subita da parte del figlio.

Dai loro racconti è emerso che l’uomo, si sarebbe improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e con numerosi fendenti di coltello e con un utensile da cucina. Sul posto, oltre al personale del Commissariato, sono intervenute anche due ambulanze e personale della Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Entrambi hanno riportato profonde ferite da taglio in varie parti del corpo e sono stati trasportati in ospedale, ora sono ricoverati in prognosi riservata.

L’Autorità giudiziaria, sulla base della ricostruzione dei fatti ha disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Cassino.