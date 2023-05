Tentata rapina alle poste centrali di Latina

LATINA – Tentata rapina alle poste centrale di Latina in piazza dei Bonificatori. Questa mattina un uomo è entrato nel palazzo di fondazione e dopo aver superato la fila si è diretto agli sportelli, lì ha tirato fuori una pistola, non è chiaro se finta o vera, e ha minacciato il cassiere di consegnare i soldi. I presenti hanno iniziato a urlare dalla paura e il malvivente è fuggito correndo per strada e dileguandosi a piedi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che ora sono sulle sue tracce.