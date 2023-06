Botte al comandante della Finanza a Cisterna, rimane in carcere l’aggressore

LATINA – E’ stato convalidato l’arresto del 29enne di Cisterna finito in manette dopo aver sferrato un pugno al comandante della guardia di finanza Mario Serra, impegnato in alcuni controlli con altri militari delle Fiamme gialle alle porte della città. Ieri mattina il giovane è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano e ha affermato di essere stato provocato e aggredito dai finanzieri. Per lui è scattata comunque la convalida del fermo per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche per il reato di evasione: al momento dell’aggressione si trovata ai domiciliari e non poteva allontanarsi scendendo in strada.