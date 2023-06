Cisterna, partiti i lavori di riqualificazione degli alloggi Erp e piazza di via Mascagni

CISTERNA – Sono iniziati oggi i lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica di via Mascagni e di rifacimento della piazza interna. Si tratta di un’area posta all’interno del quartiere dei Musicisti, e quindi nel centro della città, che a causa delle radici degli alberi ad alto fusto presenta una pavimentazione fortemente dissestata e pericolosa al transito.

L’immobile oggetto dei lavori è stato costruito nell’immediato dopoguerra e conta 18 alloggi; di questi 11 saranno al centro della riqualificazione e precisamente quelli di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Cisterna di Latina.

Diverse le tipologie di intervento a seconda dello stato di conservazione degli appartamenti. Quattro saranno completamenti ristrutturati con rifacimento dei pavimenti, dei muri interni e intonaci, dei sanitari e degli impianti; per tutti però i lavori riguarderanno il miglioramento del risparmio energetico con la sostituzione degli impianti e serramenti con altri più performanti. Inoltre ciascun alloggio sarà dotato di pannelli solari per la produzione di energia elettrica.

Ma l’intervento di maggior rilevanza ai fini pubblici, è il rifacimento della piazza, attualmente in uno stato di degrado sia per quanto riguarda l’arredo urbano ma soprattutto il fondo, a tratti impraticabile e pericoloso.

La piazza, dunque, si presenterà con una nuova pavimentazione, verrà rifatta la segnaletica stradale, create tre aree verdi, installati panchine, cestini portarifiuti, lampioni e tre pensiline in acciaio per l’alloggiamento dell’impianto fotovoltaico a servizio degli alloggi.

«In occasione dell’intervento sugli alloggi – illustra l’assessore all’Urbanistica Andrea Santilli -, abbiamo deciso di riqualificare e valorizzare anche l’area circostante. La nuova piazza non sarà solo uno spazio attrezzato e di svago per i condomini degli edifici che vi si affacciano, ma un vero e proprio luogo di aggregazione per l’intero quartiere. L’importo contrattuale è di 520mila euro, inclusi gli oneri per la sicurezza, ed è frutto di un finanziamento ottenuto grazie all’impegno del dirigente comunale De Vincenti e del responsabile del Servizio Tudini. L’ultimazione dei lavori è prevista per marzo 2024 e costituisce uno dei primi interventi programmati per migliorare il decoro e la vivibilità degli spazi urbani di Cisterna».