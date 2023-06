Consorzio di Bonifica: “A Sezze i corsi d’acqua non possono defluire e la competenza non è nostra”

LATINA – Ancora maltempo con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per tutta la mattina di oggi e poi ancora per la giornata di domani. Oggi pomeriggio il Prefetto Maurizio Falco ha intanto convocato Regione Lazio, Provincia, sindaci dei Comuni interessati e Consorzio di Bonifica anche per iniziare a programmare delle indifferibili opere di messa in sicurezza del territorio.

E proprio il Consorzio di Bonifica ha specificato che “Quelli nei pressi dei Casali a Sezze sono tutti corsi d’acqua naturali che sono fuori dalla nostra competenza. La Legge regionale 53 del 1998 ha amministrativamente delegato le funzioni in materia, infatti, alla Provincia di Latina ovvero l’autorità idraulica territorialmente competente – spiega il direttore del Consorzio, l’ingegner Luca Gabriele – Durante il sopralluogo con il Prefetto di Latina Maurizio Falco è stato lo stesso ufficio tecnico del Comune di Sezze a specificare che in quella zona ci sono migliaia di domande di condono che probabilmente non troveranno compimento considerata la situazione così tanto compromessa. Questo significa che se l’acqua non può scolare nel suo corso naturale lo fa trovando strade alternative. Come poi è accaduto”.