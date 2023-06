Esplosione in un cantiere, muore a Torino 34enne di Sabaudia

SABAUDIA – Abitava a Sabaudia con la moglie e i due figli Stefano Marcoccia, il giovane di 34 anni morto in un incidente sul lavoro nel torinese. Il giovane, originario di Veroli, ma da anni residente a Sabaudia, è deceduto a causa di un’esplosione di una bombola utilizzata per saldature che stava scaricando in un cantiere a ridosso dell’autostrada Torino-Monte Bianco a Pavone Canavese. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4, a cui competono le indagini sull’accaduto. Per Stefano non c’è stato nulla da fare.