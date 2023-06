Goliardiadi a Latina nel segno della beneficenza

LATINA – Tutto pronto per le Goliardiadi, un appuntamento voluto dalla cuore volley di Vincenzo Annarumma, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione LatinAutismo.

Oggi si è svolta la conferenza di presentazione dell’evento che si svolgerà sabato a partire dalle 9:30 presso lo Scivolsplash di Latina che aprirà le piscine appositamente per l’evento.

Domenico Ippoliti ne ha parlato con il presidente Annarumma

Molto importante avere questi fondi sopratutto per dare una possibilità in più ai ragazzi adolescenti, come spiega la presidente di LatinAutismo Monia Magliocco

Presente anche l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato