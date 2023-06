Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Latina

LATINA – Domani pomeriggio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Latina. In Prefettura parteciperà al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ministro visiterà poi un immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Gran Sasso e a seguire alla cerimonia di inaugurazione della sede del Nucleo Operativo ecologico Carabinieri Latina.

(Nella foto il Ministro è con la sindaca di Latina Matilde Celentano e con il senatore Nicola Calandrini nell’incontro dopo l’elezione della sindaca)