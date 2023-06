Incidente sulla Litoranea a Sabaudia, tre feriti

SABAUDIA – Un incidente si è verificato nel pomeriggio sulla Litoranea al km 18, all’altezza di Sabaudia. In uno scontro frontale tra due auto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in eliambulanza a Roma. Altre due persone, una donna e la figlia 15enne, sono rimaste ferite e sono stare trasportate a Terracina e Latina. Secondo una prima ricostruzione una delle due auto ha invaso la corsia opposta centrando l’altra auto. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora per consentire alla Polizia Stradale di Terracina intervenuta sul posto di svolgere i rilievi.