Latina piange la morte di Daniele Mariani

LATINA – Dopo una lunga malattia è morto Daniele Mariani, 61 anni ex presidente della società di calcio “Samagor“, fondatore dell’associazione “Latina Futura” e consulente finanziario. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook e non solo, per Daniele Mariani che nel mondo dello sport è sempre stato protagonista a Latina. Dal 2021, era entrato a far parte della famiglia del Cos Latina, al fianco del presidente Rino Somma. Per anni ha combattuto con il cancro, senza mai abbattersi e, anzi, sconfiggendo il male quando si è presentato per la prima volta. Era anche un amante della musica e da anni suonava le tastiere in diversi locali con il suo gruppo che proponeva musica italiana. Lascia la moglie e un figlio.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 6 giugno, alle 15 nella chiesa di Santa Domitilla a Latina.