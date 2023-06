Latina, raccolta rifiuti fuori controllo in pieno centro: le dichiarazioni dell’assessore Addonizio

LATINA – “Il servizio di igiene urbana in pieno centro a Latina è frutto della situazione che abbiamo ereditato. Ai cittadini chiediamo un po’ di pazienza, dal momento che il Consiglio comunale non si è neanche ancora insediato. La prima seduta è fissata per dopodomani. Ciononostante siamo già al lavoro”.

Lo dichiara in una nota l’assessore del Comune di Latina Franco Addonizio, con deleghe all’Ambiente, rifiuti, pulizia della città e igiene urbana, in merito alla situazione registrata questa mattina lungo le strade del centro urbano con cassonetti stracolmi e ingombranti sui marciapiedi.

“Dobbiamo rivedere il rapporto tra Comune e azienda speciale Abc Latina e studiare il piano industriale per le dovute modifiche che riguarderanno soprattutto il sistema del “porta a porta” nel centro città e in prossimità dei grandi condomini. Riteniamo che il sistema dei mastelli colorati in queste aree non sia idoneo. Gli uffici comunali preposti stanno valutando altre soluzioni che andranno previste nel piano industriale e rese operative nel più breve tempo possibile, confidando nella collaborazione dei vertici aziendali.

Abbiamo già incontrato il direttore generale dell’azienda speciale e lo rifaremo a breve, chiedendo per questo periodo di riorganizzazione e in concomitanza con la stagione estiva di implementare il servizio di raccolta dei rifiuti laddove si registrano situazioni indecorose e che mettono a rischio l’igiene urbana.

E se all’azienda speciale Abc chiediamo un maggiore sforzo, ai cittadini chiediamo comportamenti consoni, ricordando che l’abbandono dei rifiuti e l’errato conferimento degli stessi sono sanzionabili”.