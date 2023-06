Maturità al via oggi con la prima prima. Sui banchi 5.184 studenti

LATINA – Torna a suonare questa mattina la campanella di scuola per gli studenti del quinto anno delle superiori che affrontano gli esami di stato, si torna all’era pre covid: Tutti in presenza, due scritti e un orale.

Nel Lazio riguarderà a partire da oggi circa 52mila alunni di cui circa il 10 % frequentano le scuole della provincia di Latina: 5184 per la precisione di cui poco meno di 500 delle scuole paritarie del territorio secondo i dati dell’ufficio scolastico provinciale di Latina.

Oggi la prova d’Italiano uguale per tutti, poi domani quella di indirizzo specifico con i professionali che per la prima volta avranno il secondo scritto calibrato sul tipo di studi effettivamente svolti nel corso dell’anno scolastico con una prova redatta dagli stessi docenti della commissione. E’ la principale novità. Poi sarà la volta dell’orale in cui gli studenti dovranno fare collegamenti interdisciplinari. A giudicare gli studenti ci sarà una commissione mista, composta da docenti interni ed esterni.

E mentre la maturità è in corso di svolgimento i sindacati già lanciano l’allarme per l’anno prossimo: “A settembre ci ritroveremo con 15mila cattedre vacanti nel Lazio”, avverte Saverio Pantuso, segretario della Uil Scuola Rua del Lazio.