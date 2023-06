Ordigno esplosivo contro una frutteria a Formia, indagano i Carabinieri

FORMIA – La serranda di una frutteria è stata danneggiata da un’esplosione avvenuta all’alba di questa mattina in Via Emanuele Filiberto, a Formia. E dalle prime informazioni si tratterebbe di un atto intimidatorio. Il proprietario è un 50enne del posto, pregiudicato. A lanciare l’allarme i residenti che hanno sentito la forte esplosione che ha perforato la serranda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Formia, che hanno isolato l’area con i nastri.

Subito sull’episodio è intervenuta l’ex sindaca Paola Villa: “Un ordigno che ha forato la lamiera della serranda, un nastro bianco e rosso con la scritta “Carabinieri”, il luogo è conosciuto ed è via Emanuele Filiberto, nel centralissimo quartiere di Mola, dove fra pochi giorni si festeggerà il nostro patrono. Sarà l’ennesimo punto interrogativo, sarà nell’elenco delle vicende che questa città continua a vivere e che non hanno spiegazioni ufficiali, nomi degli autori e solo sconosciuti mandanti. Sarà l’ennesimo episodio che occuperà per neanche 24 ore qualche rigo di qualche pagina web e poi passerà. Formia è altro, tanto altro ma ormai non ci indigniamo neanche più. Formia è altro, tanto altro e dovremmo indignarci tutti e non stare più in silenzio”.

La foto, in allegato al commento di Paola Villa, è di Annibale Mansillo