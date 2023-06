Radure, primo appuntamento a Sermoneta. La sindaca: “Siamo felici che la rassegna parta da qui”

SERMONETA – Nell’ambito delle iniziative di valorizzazione della Via Francigena, anche quest’anno Sermoneta ospita “Radure – Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud”, il primo festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini, dedicato ai luoghi della cultura attraversati dal cammino spirituale della Via Francigena del Sud, organizzato da Atcl.

Dal 2019 Radure rappresenta la proposta culturale d’eccellenza per promuovere il territorio e rilanciarne l’immagine, attraverso la commistione tra le arti dello spettacolo dal vivo e le identità dei luoghi.

“Venerdì 23 giugno dalle ore 21 presso il Belvedere potremmo godere di uno spettacolo comico della poliedrica artista Emanuela Aureli che si divertirà a mettere in scena tutti i personaggi che l’hanno resa nota al piccolo schermo. Con “ Mamma ho perso… l’Aureli!” tutti i mille volti dell’artista si uniscono prendendo il sopravvento su di lei. Insomma uno spettacolo da non perdere”, dice la sindaca di Sermoneta Pina Giovannoli

ASCOLTA LA AURELI AL MICROFONO DI ALESSIO CAMPANELLI

Sabato 24 alle 18.30 la Loggia dei Mercanti di Sermoneta ospiterà invece il concerto del Coro InCantu.

Vi aspettiamo a Sermoneta!