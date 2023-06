Simone Iuè è la voce cantata del principe Erik nel kolossal La Sirenetta

LATINA – Ancora un nuovo successo per Simone Iuè, il ragazzo di Latina, ormai 19enne che presta la sua voce, in particolare cantata, ai personaggi dei colossal Disney dove ormai lavora da quasi 10 anni. Per loro ha cantato in Coco, ma anche Mary Poppins, La Bella e la Bestia. Nel doppiaggio parlato ha interpretato alcuni ruoli minori in Matrix Resurrection, il prequel di American Gigolò dove ha interpretato il giovane protagonista, Richard Gere, Respect, il film sulla storia di Aretha Franklin dove interpreta il fratello Cecil, e ora anche la Sirenetta. Senza dimenticare le serie e i cartoni dove doppia diversi personaggi.

Simone Iuè oggi ha 19 anni e frequenta il liceo scientifico Majorana di Latina e ha iniziato la sua avventura in Disney grazie al suo maestro Luca Velletri che lo ha scoperto da piccolo e presentato ai vertici della società dove è stato subito accolto a braccia aperte.

Per il nuovo kolossal della Disney, La Sirenetta, Simone canta il brano del Principe Eric, Acque inesplorate. “Ha fatto un provino – spiega la mamma Federica – perché cercavano una voce il più possibile somigliante all’originale e Simone è risultato, con la sua voce da basso baritono, il più indicato. Il suo provino è infatti finito direttamente ai vertici della società: solo stati loro a dare l’ok definitivo. Lui si è emozionato molto e anche io”, ha confessato.

Simone frequenta l’ultimo anno del liceo Majorana di Latina, ma è iscritto anche al primo anno del triennio universitario al Conservatorio Respighi dove studia chitarra classica. “La sua è una passione che porta avanti da sempre. Ora con altri musicisti di Latina hanno messo su anche una band con cui si esibiscono nei locali pontini”, racconta la mamma.