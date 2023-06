Via Dormigliosa, sottopasso allagato. I Vigili del fuoco salvano giovane

SERMONETA – Poco prima delle 20 di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un soccorso ad un automobilista in difficoltà, nel sottopasso della ferrovia, su via dormigliosa al confine tra i comuni di Latina e Sermoneta. Per le abbondanti piogge il tratto di strada era totalmente allagato con più di 1 metro di acqua. Necessario quindi l’utilizzo di un gommone con personale in tenuta ATP (Autoprotezione in ambiente acquatico). Il ragazzo soccorso, nato nel 2003 a Latina, solo un po’ spaventato per l’accaduto.