Camera ardente al Cambellotti per D’Amico, chiusa Piazza San Marco

LATINA – A seguito del A seguito del lutto cittadino proclamato dal sindaco di Latina Matilde Celentano, per la scomparsa di Vincenzo D’Amico, è stata emanata un’ordinanza di viabilità. Il provvedimento si è reso necessario, per motivi di sicurezza, in previsione di un’ampia partecipazione da parte dei cittadini all’omaggio presso la camera ardente che sarà allestita presso il museo Cambellotti nella giornata del 4 luglio, dalle 15 alle 19.

L’ordinanza prevede il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Reginaldo Giuliani e in piazza San Marco, nel tratto compreso tra la via Reginaldo Giuliani e corso della Repubblica, dalle ore 7 del giorno 4 luglio 2023 alle ore 11 del giorno successivo, e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi autorizzati, Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso.