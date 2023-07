Domenica a Cisterna è Notte Bianca

CISTERNA – Notte Bianca in arrivo, domenica prossima, 9 luglio, a Cisterna di Latina.

Saranno diverse le locations che ospiteranno la serata organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro, per animare il centro città e dare impulso all’economia locale attraverso l’arrivo dei saldi estivi.

Un prologo alle 18.00 a Palazzo Caetani con lo spettacolo musicale Martina Cugini and friends a cura dell’associazione Calliope, introdurrà alla lunga serata il cui inizio avverrà ufficialmente alle 19 con le visite accompagnate dai soci del FAI al complesso monumentale di Palazzo Caetani.

Nel mentre nella Sala Merolla del palazzo, si terrà la proiezione di cortometraggi delle scorse edizioni di Cisterna Film Festival, a cura dell’Associazione Mobilitazioni Artistiche, e nel piano nobile sarà possibile visitare la mostra della mystic revelation artist, Barbara Stamegna, dal titolo “Le vie dello spirito”, un viaggio nell’arte positiva, che vuole suscitare sentimenti di gioia e di pace, spunti di riflessione e di ricerca interiore, che possano favorire la crescita spirituale di ognuno e la ricerca della bellezza e della bontà di tutto ciò che ci circonda.

Alle 20.30 Piazza Amedeo di Savoia ospiterà musica ma non solo: la scalinata diventerà un palco su cui si esibiranno Miriana Caparco, Ylenia Antonietti e gli allievi di canto pop dell’Associazione Musicale “Ma che Musica Maestro”; a partire dalle 22 si terrà Midnight Party, organizzato dal neo eletto Consiglio Comunale dei Giovani, e il Djset della Rabbits Events, con Dj Davide Scioni e Raffiovoice.

Non mancherà lo sport, sempre nella cosiddetta “Piazza Viola”, in cui si presenterà l’ASD Skating Club Efera, realtà sportiva di rilievo per il pattinaggio a rotelle. Fondata nel 1994 ad Anzio con il nome di Pattinaggio Artistico Enea, poi rinominata Efera, ha avvicinato tanti atleti al pattinaggio, tecnicamente gestiti e cresciuti dall’allenatore federale e pluricampionessa Fernanda Manca. Con presenze di atleti nella Nazionale Italiana di Pattinaggio (F.I.S.R.), la società ha sede nell’impianto sportivo del plesso “Plinio il Vecchio” di Cisterna e attualmente disputa il Campionato Nazionale UISP.

In Piazza Saffi invece sarà l’artista Morris Modena ad intrattenere il pubblico e soprattutto far esprimere nell’arte i più piccoli con un laboratorio artistico dove lo scopo principale sarà di lasciare liberi i bambini di esprimersi, nella spontaneità del divertimento.

In Piazza XIX Marzo, nei pressi del Bar Fontana Biondi, ancora musica con il giovane talento cisternese emergente Matias Speranza che proporrà la sua esperienza Blues, Pop e Rock.

In zona Largo Silvio Pellico si esibirà la Marco Bartoccioni Band con un’ondata di energia rock’n blues. Bartoccioni è stato votato come uno dei migliori chitarristi internazionali nel magazine Twoj Blues in Polonia, suona prevalentemente Lap Steel e Pedal Steel, collabora e ha collaborato con Teresa De Sio (ITA), Shanna Waterstown (USA), Dave Bechtel (USA), Chad Cromwell (USA), Mike Payne (USA), Adam Nitti (USA), Mike Greenee (USA), Millie McLane (USA).

Il tutto mentre artisti di strada, funamboli, trampolieri e clown, transiteranno lungo il Corso della Repubblica. Ma le sorprese non finiscono qui.