Incidente a Cisterna, muore Sandro Califano

CISTERNA – Non ce l’ha fatta Sandro Califano, il 49enne che sabato pomeriggio, mentre era alla guida di un maxi scooter, è finito contro il muretto in pietra di un ponticello di via Enrico Toti a Cisterna. L’uomo ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro la spalletta del ponte e in seguito allo schianto aveva riportato gravi ferite. Ricoverato in ospedale, dopo due giorni di agonia è deceduto.