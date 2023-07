Latina in Lattina, le immagini della città girano l’Italia sulle birre dell’EastSide

LATINA – Si chiama Latina in Lattina ed è un progetto presentato dal birrificio East side che consiste nel pubblicare sulle lattine di 12 birre esportate in tutta Italia, le foto di Latina. L’idea è di uno dei soci fondatori, Alessio Maurizi che ha bandito un concorso fotografico. Saranno 12 le immagini che verranno selezionate, prima via sociale e poi da una giuria tecnica. Non solo, sono state coinvolte infatti anche le scuole.

Presenti alla conferenza sia l’assessore alle attività produttive Antonio Cosentino che l’assessora allo sviluppo del territorio Annalisa Muzio. Il Comune di Latina infatti, così come la Provincia, ha concesso il patrocinio all’iniziativa

