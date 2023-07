Lazio Pride, a Latina la sfilata per le vie del centro. Tiziano Ferro: “Non potrò esserci, ma manderò un presidio speciale”

LATINA – Dopo il grande successo registrato ieri, 6 luglio, all’Arena Cinema Corso per la proiezione del film “L’immensità” alla presenza del regista Emanuele Crialese e della sceneggiatrice Francesca Manieri e con la partecipazione dell’attore Pietro Turano, il Lazio Pride è pronto per la parata di domani, sabato 8 luglio. Il corteo sfilerà per le vie del centro di Latina per rivendicare i diritti della comunità Lgbtqia+ e per lottare contro ogni forma di discriminazione. L’appuntamento è alle ore 15:30 presso le autolinee, parcheggio via Carlo Romagnoli , per proseguire nei principali luoghi di aggregazione sociale e culturale della città, passando per Via Romagnoli, Via Emanuele Filiberto, Piazza del Quadrato, Stadio di Latina, Palazzo M per giungere a Piazza del Popolo. L’appuntamento è stato organizzato dal Comitato Lazio Pride in sinergia con Arcigay Latina – Sei come Sei aps, con la collaborazione di un numeroso gruppo di sostenitori, artisti e professionisti locali. Prezioso il supporto di Marco Brancato, uno degli illustratori e animatori più brillanti e richiesti della scena nazionale che ha firmato lavori per Gazelle, Fulminacci e tanti altri e che per Lazio Pride ha realizzato il progetto grafico. La parte video invece è stata curata da Giuda studio (Daria Giovannetti e Giulia Volino) feat Eleonora Capodiferro. Anche la Tunue, famosissima casa editrice di Latina, ha espresso il suo sostegno al Pride.

Tanti gli artisti di Latina che hanno espresso sostegno al Pride attraverso video e dichiarazioni condivisi sui canali social e che domani parteciperanno alla parata, tra questi il cantautore Roberto Casalino, le tiktoker e cantanti Sophie Ottone e Eleonora Viola. Hanno espresso il loro sostegno anche la cantautrice Giordana Angi di Aprilia, la famosa fumettista pontina Ilaria Palleschi e il cantautore di Fondi Virginio Simonelli, noto come Virginio. Tornerà per la parata anche Pietro Turano, attivista Arcigay e attore tra i protagonisti della serie su Netflix “Skam”. Parteciperanno anche gli attori del cast di “Prisma” e il regista della serie Ludovico Bessegato. Da sottolineare, ancora una volta, l’insostituibile supporto di Tiziano Ferro che non sarà presente alla parata perché impegnato in una tappa del tour ma che, come ha anticipato in video su Instagram, manderà “un presidio molto speciale”. Parteciperanno alla manifestazione Vladimir Luxuria, le famose drag Queen Karma B e la cantautrice Ditonellapiaga, alias Margherita Carducci.

Aderiscono al Lazio Pride: Collettivo Spontaneo Donne Latina, Emergency Latina, Mariposa aps, Primavera di Legalità, Anpi Latina, Ciurma Pastafariana, Centro Donna Lilith, Catalent, Cgil, Uil

Lazio, Refugees Welcome, Rete Studenti Medi, Arci Roma, Collettivo Primo Contatto. Il Lazio Pride è patrocinato da Provincia di Latina e dai Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Sezze e Spigno Saturnia.