Nuovo incendio all’Hotel De La Ville a Latina

LATINA – Nuovo incendio questa notte intorno alle 2:30 all’Hotel De La Ville, in pieno centro a Latina, davanti all’ospedale Santa Maria Goretti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo scoppiato nell’albergo che è chiuso Al pubblico, ma che è diventato rifugio di senza tetto. Non è il primo incendio che scoppia nella struttura, solo negli ultimi mesi i roghi sono stati due, nella maggior parte innescati da qualche imprudenza compiuta dagli occupanti.

L’incendio ha interessato due locali al primo piano dal lato del parcheggio. A bruciare dei combustibili solidi di vario genere come materassi. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma la struttura non è dotata di impianti di elettricità o gas che possano generare un incendio.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto anche le Forze dell’ordine.

(La foto è stata scattata durante l’incendio che si è sviluppato lo scorso 15 febbraio)