Tavolo per la sicurezza, ecco le azioni messe in campo per i comuni pontini rivieraschi

LATINA – Si è tenuta ieri in Prefettura a Latina, una riunione, presieduta dal Prefetto Maurizio Falco, alla quale hanno preso parte i Sindaci dei Comuni di Gaeta, Formia, Terracina, Minturno, Fondi, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Ponza e Ventotene e i Vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto. Potenziamento dei servizi di controllo del territorio, movida, sovraffollamento delle spiagge e delle isole e approvvigionamento idrico sono stati i principali argomenti affrontati nel corso dell’incontro. Attraverso il coordinamento della Prefettura sono stati disposti, come già avvenuto nel Capoluogo, dei servizi straordinari di controllo del territorio, che verranno effettuati almeno una volta a settimana sulla base delle direttive impartite dall’Autorità tecnica di coordinamento del Questore, per una immediata risposta alle esigenze di sicurezza dei Comuni rivieraschi, che conoscono in questo periodo un afflusso di vacanzieri in progressiva crescita.

Il Prefetto ha invitato i Sindaci a considerare il fenomeno della movida notturna per la possibilità del ripetersi di episodi di violenza o di gestioni improprie delle piazze da parte di turisti o di cittadini dei Comuni maggiormente presi d’assalto nel periodo estivo.

In tale ottica, è stata richiesta con forza la massima collaborazione delle Polizie locali nell’ampliare il più possibile (almeno fino alla mezzanotte) le fasce orarie di presenza sul territorio, anche attraverso la reperibilità notturna, e nell’interagire, con rinnovate priorità operative: il tutto per evitare un depotenziamento dell’attività di controllo generale del territorio svolta dalle Forze di Polizia, già gravate da ingenti compiti di prevenzione del crimine ordinario e organizzato o di gestione del traffico sulla mobilità stradale e ferroviaria di questa Provincia.

La reperibilità degli operatori di Polizia locale come primo strumento che, anche prima degli accordi sindacali, consente ad alcuni Comuni, quali Sperlonga, Gaeta e Minturno, di sopperire a chiamate delle Forze di Polizia a competenza generale in caso di necessità operative collegate, in primo luogo, alla rilevazione degli incidenti stradali.

In particolare, i Sindaci dei Comuni di Gaeta, Sperlonga e Sabaudia hanno assicurato l’avvio di progetti finalizzati a garantire, già nella corrente stagione estiva, l’intervento delle Polizie locali oltre la mezzanotte, anche con riferimento alla rilevazione dei frequenti episodi di incidenti stradali.

Saranno inoltre rafforzati i contatti con la Confcommercio e la Camera di Commercio per sensibilizzare i responsabili dei locali insistenti sulle piazze o sulle strade più frequentate della movida, per una sorta di legittimo e consentito controllo di vicinato, volto alla più veloce segnalazione di episodi o rischi di episodi di violenza all’interno dei luoghi più affollati, con l’unica precipua finalità di prevenire gli eventi criminosi e di abbattere i tempi di intervento delle Forze dell’ordine.

E’ stata, inoltre, condivisa da tutti i partecipanti l’opportunità di addivenire all’individuazione di un uniforme orario di chiusura del locali di intrattenimento durante la stagione estiva, attraverso l’adozione di opportune ordinanze da parte dei Sindaci interessati, al fine di evitare una pericolosa forma di “pendolarismo” tra locali situati in Comuni confinanti. In tale ottica, almeno tra Comuni limitrofi, si è ipotizzato un orario comune di chiusura dei locali intorno alle 2 di notte.

In tale prospettiva è stata evidenziata la necessità di un ulteriore potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esistenti. In particolare, i Sindaci dei Comuni di Formia e Sabaudia hanno assicurato l’installazione, entro la fine dell’estate, di nuovi impianti di videosorveglianza (30 per il Comune di Formia e 40 per il Comune di Sabaudia), che saranno collegati alle sale operative delle Forze di Polizia locali.

Nel corso della corrente stagione estiva, nell’ambito della consueta operazione “mare sicuro”, la Guardia Costiera ha, altresì, disposto, relativamente alla fascia oraria riservata alla balneazione, un’incentivazione dei controlli, mediante pattuglie dinamiche giornaliere, per mare tramite 12 unità navali, e tramite autopattuglie, finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza della balneazione e della navigazione. Presso il litorale di Sperlonga, con la collaborazione della locale Amministrazione Comunale, è stato assicurato un presidio fisso di militari per tutta la durata della stagione balneare. Le isole pontine, in particolare, hanno ribadito la nota esigenza di potenziamento degli organici in loco, per gestire il sovraffollamento che anche quest’anno deriverà dal registrato “sold out” delle strutture alberghiere. Rimane, comunque, alta la preoccupazione per la garanzia di continuità dei servizi pubblici essenziali, come quello dell’approvvigionamento idrico, del quale si è molto discusso in questi giorni per l’isola di Ventotene, in relazione al quale il Prefetto ha assicurato ogni dovuta azione di immediato intervento.