“Via Appia. Regina Viarum”: i prossimi eventi ospitati dal Comune di Minturno

MINTURNO – Nell’ambito del Protocollo di Intesa “Via Appia. Regina Viarum”, sottoscritto dai 13 Comuni e dalla Provincia di Latina che aderiscono alla candidatura UNESCO, il Comune di Minturno promuoverà un ciclo di visite guidate che animeranno le serate estive del territorio. Il progetto, nato per promuovere la candidatura della Via Appia a Patrimonio dell’Umanità, è un modo per valorizzare i beni che costeggiano la più importante strada romana e per conoscerne la storia millenaria.

Al Comprensorio Archeologico di Minturnae da stasera tra le ore 18.00 e le 21.00 comincerà “Minturnae Racconta”, ciclo di visite teatralizzate gratuite all’interno dell’antica città-porto, dove tra gli altri importanti resti sarà possibile ammirare, al tramonto, uno dei tratti meglio conservati dell’intero tracciato della via Appia. L’ingresso al comprensorio sarà gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni, mentre prevederà un costo di 3 euro per i visitatori fino ai 25 anni e di 6 euro per gli adulti. Le visite si ripeteranno, ogni volta con due orari di ingresso 18.00 e 19.30, il 21 luglio, e il 4 e 18 agosto.

Nei pressi del Comprensorio Archeologico di Minturnae, e più precisamente nell’Area del Castrum, all’alba di domenica 13 agosto sarà possibile, inoltre, ammirare gli ultimi metri dell’antica via romana, riportati alla luce con lo scavo archeologico del 2020. “Castrum, l’alba della Storia” è un’iniziativa eccezionalmente programmata di mattina presto anche per permettere ai partecipanti di vivere un’esperienza diversa: le visite, infatti, inizieranno alle 6.30 e si ripeteranno alle 7.00 e alle 7.30.

Ma le vicende di Minturno sono comunque strettamente collegate alla lunga storia dell’Appia, e per conoscere cosa è accaduto nei secoli successivi alla caduta dell’Impero Romano, i visitatori potranno partecipare a “Minturno, il Castello e il Borgo. Sulle tracce dell’eredità romana”. Dopo il successo della sua prima data lo scorso 6 luglio, l’iniziativa si ripeterà il 28 luglio dalle ore 21.00, l’11 e 16 agosto dalle ore 20.00 e il 3 settembre e dalle ore 18.30. Durante gli appuntamenti sarà possibile visitare gratuitamente il castello, ammirandone la corte interna e le testimonianze architettoniche che ne costituiscono il perimetro, e la meravigliosa Collegiata di San Pietro, costruita utilizzando moltissimi resti provenienti dall’antica Minturnae.

Per concludere il ciclo di eventi “I segreti di Pirae e la Torre di Scauri”, il 15 luglio e 25 agosto 2023 a partire dalle ore 18.00, porterà i visitatori ad immergersi in un’esperienza, partendo dai resti dell’antica Pirae per arrivare, attraverso un breve percorso di trekking, davanti al bellissimo panorama sul Golfo di Gaeta, offerto dalla Torre di Scauri.

Tutte le iniziative sono promosse e patrocinate dal Comune di Minturno, in collaborazione con la Provincia di Latina e con il Ministero della Cultura, e prevederanno una prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp, nei casi specifici:

· Minturnae racconta ai numeri 3392217202 e 3394031227;

· Castrum, l’alba della Storia al numero 3394031227;

· Minturno, il Castello e il Borgo. Sulle tracce dell’eredità romana ai numeri 3392217202 e 3394031227;

· I segreti di Pirae e la Torre di Scauri ai numeri 3392217202 e 3394031227.

“VIA APPIA. REGINA VIARUM.”

È il nome de Protocollo d’intesa istituito per il riconoscimento della Via Appia nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Tra i firmatari, oltre al Ministero della cultura e alle Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, 13 Comuni della provincia di Latina: Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Formia, Gaeta e Minturno.

Per l’occasione, sarà organizzato un ciclo di eventi allo scopo di valorizzare i territori ricadenti nel sito e permetterne una riqualificazione urbana, paesaggistica e una valorizzazione socioeconomica concreta.