A Sabaudia arriva il ministro Matteo Piantedosi

SABAUDIA – Sarà il ministro dell’interno Matteo Piantedosi questa sera il protagonista della quinta serata della rassegna “Mediterranea – La civiltà blu” – organizzata da Micromegas Comunicazione – in svolgimento a Sabaudia fino al prossimo 25 agosto. Il vice direttore del Tg de La7 Andrea Pancani, moderatore della rassegna, intervisterà il ministro Piantedosi, in un faccia a faccia che si svolgerà, come di consueto, nella Corte Comunale di Sabaudia dalle 21.30 di giovedì 10 agosto.

Al centro del dibattito ci saranno i temi della stretta attualità politica: dalla gestione dell’immigrazione, al cosiddetto “pacchetto sicurezza” che è atteso per il mese di settembre, con al centro la “stretta” sulle espulsioni dei migranti irregolari, con particolare riguardo verso i soggetti problematici e pericolosi con alle spalle comportamenti violenti, senza tralasciare le problematiche legate alla sicurezza dei cittadini.

Al termine dell’intervista si svolgerà un talk di approfondimento sui temi menzionati e sull’attualità politica che vedrà tra i protagonisti Roberto Arditti direttore editoriale di Formiche.net, Claudia Fusani del Riformista, e Sara Manfuso de “La Notizia”.

(nella foto il ministro Matteo Piantedosi nella sua vista a Latina)