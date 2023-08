Aggrediscono due operai per rapinarli, fermati tre tunisini

FORMIA – I Carabinieri di Formia hanno arrestato in flagranza di reato, per rapina e tentata rapina, tre stranieri di origine tunisina, rispettivamente, di 18, 20 e 22 anni, irregolari sul territorio nazionale, già gravati da precedenti di polizia. I tre nelle prime ore di domenica scorsa, in Via Lavanga, hanno aggredito, anche con l’uso di un coltello, due cittadini bengalesi, di 26 anni e 19 anni, residenti a Formia dove svolgono lavorano come operai da diverso tempo.

Il primo episodio ai danni del 26enne a cui dopo l’aggressione hanno sottratto il portafoglio contenente 50 euro ed una collanina. Le urla di una passante che aveva assistito alla scena inaudita di violenza hanno distolto il gruppo di malfattori che si sono allontanati. Ma nel corso della fuga, hanno aggredito l’altra vittima che è riuscita a non farsi rubare nulla.

È sempre la stessa signora che aveva assistito all’aggressione a dare l’allarme all’Operatore della Centrale Operativa dei carabinieri di Formia che hanno subito iniziato le ricerche individuando a stretto giro 3 dei 5 malfattori che avevano aggredito le due vittime, trasportate al pronto soccorso per curare le ferite riportate.

Le perquisizioni hanno permesso di ritrovare oltre che la collana sottratta al 26enne, anche alcuni grammi di hashish.

Gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Cassino. Proseguiranno le attività investigative dell’Arma dei carabinieri volte alla identificazione degli altri due autori del grave delitto.