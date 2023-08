Centinaia di interventi al giorno per i Vigili del fuoco del comando di Latina

LATINA – Sono giornate intense di lavoro queste per il personale operativo dei Vigili del Fuoco del comando di Latina. Ieri, tra i vari interventi, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Lenola presso Monte Chiavino dove, dalle 12, sono andati in fumo più di 10 ettari tra bosco, macchia mediterranea e piantagioni di ulivo. Non facili le operazioni di spegnimento da terra per la morfologia del territorio molto impervio. Sul posto, coordinati da un Dos vvf la squadra aib 11A di Fondi, diverse squadre di protezione civile e, dall’alto, il supporto di un Canadair, entrambi della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed un elicottero regionale.

Nel comune di Itri, nella Contrada Marciano continuano invece le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione attivo da domenica. Le fiamme hanno divorato circa 20 ha tra macchia mediterranea e arbusti. Anche in questo caso sono intervenuti due Canadair, oltre alla squadra del distaccamento di Gaeta e diverse squadre di volontari di protezione civile.

A Formia e Spigno Saturnia il fuoco ha divorato circa 25 ha tra arbusti e boscaglia toccando i territori dei due Comuni. Già nella notte di domenica la squadra di Gaeta ha lavorato al buio per tentare di fronteggiare le fiamme, ma solo nella giornata di ieri le operazioni di spegnimento sono state portate a termine.

Ieri mattina invece, durante un intervento di routine a Borgo Sabotino, la squadra della Sede Centrale è rimasta coinvolta in un incidente con un rimorchio agricolo in transito con il relativo trattore. Fortunatamente in quel momento gli operatori vvf erano fuori dal mezzo che, a causa dell’impatto, è stato danneggiato in modo importante. Immediatamente raggiungevano il posto anche il Comandante Provinciale Luigi Capobianco ed il Funzionario di turno. Sul posto anche Polizia stradale di Nettuno e Polizia Locale di Latina.